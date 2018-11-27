living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أكثر من 140 عاما على "أكثر كلمة مشتركة بين البشر"

27
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مرت أكثر من 140 عاما، على أكثر كلمة يتحدث بها البشر اليوم بجميع لغاتهم في العالم، والتي تعد أكثر الكلمات تداولا وشهرة منذ ثلاثينيات القرن الثامن عشر.
 
وتعد كلمة "ألو" أو آلو أو هيلو، كلمة الترحيب أو التحية في اللغة الإنجليزية، التي يرد بها الجميع تقريبا على استقبال المكالمات الهاتفية، أو الترحيب ببعضهم.
 
واستخدمت الكلمة الأشهر، بتلك التهجئة بالحروف اللاتينية لأول مرة في عام 1833، في كتاب أميركي، يُدعى "اسكتشات وغرائب الكولونيل ديفيد كروكيت" الذي أعيد طبعه في نفس السنة في جريدة لندن الأدبية.
 
وانتشر استخدام الكلمة في عقد 1860، ومنذ 15 أغسطس 1877 صاغ العالم الشهير، توماس إديسون، كلمة هلو، ككلمة تحية في الهاتف، وقد اقترح استخدامها لرئيس شركة التلغراف لإجابة الهاتف بدلاً من "آهوي، آهوي" المستخدمة في السفن، والتي اقترحها ألكسندر غراهام بيل.
 
وكتب توماس إديسون في 15 أغسطس 1877 رسالة إلى رئيس شركة تلغراف المنطقة الوسطى في بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا، يقول فيها "آلو.. صديقي ديڤيد، لا أعتقد أننا سنحتاج جرساً للمناداة، إذ أن كلمة هلو يمكن سماعها على بعد 10 إلى 20 قدم من الهاتف".
 
وبحلول 1889، كانت مشغلات سنترالات التلفون يُسمون 'فتيات هلو' بسبب الربط بين التحية والهاتف.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout