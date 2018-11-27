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ترامب يحذر من "اتفاق الطلاق" بين لندن والاتحاد الأوروبي

27
NOVEMBER
2018
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حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، من أن "اتفاق الطلاق" الذي تم توقيعه بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يضر التجارة بين واشنطن ولندن.
 
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "يبدو أنه اتفاق جيد جدا للاتحاد الأوروبي"، غير أنه أضاف: "علينا أن نرى بشكل جدي ما إذا كان سيسمح للمملكة المتحدة بالقيام بالتجارة أم لا".
 
وتابع الرئيس الأميركي: "إذا نظرتم إلى الاتفاق، قد لا يكونون قادرين على القيام بالتجارة معنا، وهذا لن يكون أمرا جيدا".
 
وأردف: "لا أعتقد أنهم يريدون ذلك على الإطلاق، لأن من شأن هذا أن يشكل نقطة سلبية كبيرة بالنسبة إلى اتفاق بريكست".
 
وطوى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة صفحة تاريخية من علاقاتهما الأحد، عبر إبرام اتفاق انفصال يُفترض أن ينهي علاقات مضطربة استمرت أكثر من 40 عاما.
 
وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأحد، بعد القمة، أن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "هو الوحيد الممكن"، في تصريحات تتقاطع مع ما سبق أن أعلنه رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر.
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