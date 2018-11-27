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ترامب: لم يعجبني ما حدث بين روسيا وأوكرانيا

27
NOVEMBER
2018
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أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عدم إعجابه" بما حدث بين روسيا وأوكرانيا في مضيق كيرتش.

وقال ترامب للصحفيين في حديقة البيت الأبيض، اليوم الاثنين: "لم يعجبني ذلك... وسنعمل على ذلك، ونحن نعمل على ذلك مع الأوروبيين"، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية قلقة إزاء الحادث أيضا.

وأعرب ترامب عن أمله في تسوية الوضع.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو احتجاز روسيا للسفن الأوكرانية "تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي". ودعا الجانبين إلى "ضبط النفس".وجاء ذلك تعليقا على التصعيد الأخير في منطقة بحر آزوف على إثر إعلان موسكو عن اختراق 3 سفن حربية أوكرانية للمياه الإقليمية الروسية. واحتجزت روسيا السفن الأوكرانية التي حاولت دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، واعتبرت تصرفاتها "استفزازا خطيرا".

من جانبها، وصفت أوكرانيا الحادث بأنه "عمل عدواني" من قبل روسيا، ووضعت قواتها المسلحة في حالة التأهب.

وصادق البرلمان الأوكراني مساء الاثنين على قرار فرض الأحكام العرفية في بعض مناطق البلاد لمدة 30 يوما، والذي طرحه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو.

روسيا اليوم
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