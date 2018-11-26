ترامب غير راض.. والسبب!؟

A + A -

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، انه غير راض عما يحدث بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين ردا على طلب التعليق على ما يحدث في البحر الأسود : " لا يعجبني( ما يحدث في البحر الأسود) ... سنعمل مع الأوروبيين بما يخص هذا الموضوع ".

فضلا عن ذلك ،أعرب الرئيس الأميركي عن أمله في أن يتم حل هذه الحادثة.

يذكر ان حديث ترامب مع الصحفيين جرى في حديقة البيت الأبيض وبثته شبكة سي إن إن.

وكانت سفن "بيرديانسك"، "نيكوبول" و ياني كابو" التابعة للبحرية الأوكرانية، قد عبرت، أمس الأحد، الحدود الدولية لروسيا، في مسيرها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش. ودخلت منطقة المياه، المغلقة مؤقتا،ً في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجيب هذه السفن على المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها.

الخارجية الروسية أكدت أن موسكو "كانت قد حذرت مرارا النظام في كييف ورعاته في الغرب من خطورة نشر الهستيريا المفتعلة حول بحر آزوف ومضيق كيرتش".

واعتبرت الخارجية أن انتهاك السفن الأوكرانية الثلاث للمياه الروسية في بحر آزوف "يمثل عملا استفزازيا مدبرا ومخططا بدقة في شكله وزمنه بغية إشعال بؤرة توتر جديدة في هذه المنطقة وخلق ذريعة لتشديد العقوبات ضد روسيا"، فضلا عن "صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية في أوكرانيا".