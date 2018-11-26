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على غرار أفلام هوليوود.. سرقوا سيارتين في 60 ثانية

26
NOVEMBER
2018
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نجح لصوص في إنجلترا في سرقة سيارتين جديدتين من أمام منزل في غضون أقل من دقيقتين على غرار أفلام هوليوود.

ففي فيلم "ذهب في 60 ثانية"، الذي قام ببطولته الممثل الأميركي، نيكولاس كايدج والنجمة أنجلينا جولي، يضطر اللص المتقاعد إلى سرقة 50 سيارة فاخرة خلال 72 ساعة وسط مطاردة عصابة أخرى من جهة والشرطة من جهة أخرى.

لكن في هذه السرقة، تمكن اللصوص من سرقة السيارتين الجديدتين من طراز مرسيدس، والتي تعملان بمفتاح تشغيل إلكترونية، خلال أقل من 60 ثانية.

الأمر المثير أن السيارتين تعود ملكيتهما لأسرة واحدة، وتبلغ قيمتهما معا حوالي 140 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل 180 ألف دولار.

وكانت الأسرة، الزوج محمد طعمة وزوجته وابنه البالغ من العمر 27 عاما نائمين في المنزل عندما سرقت السيارتين اللتين اشترتهما الأسرة منذ أقل من 6 شهور.

وأظهرت كاميرات المراقبة في المنزل يوم 20 نوفمبر الجاري رجلا مقنعا يلوح بجهاز لتعزيز الإشارات قرب الباب الأمامي للمنزل الكائن في ويمبلي شمال غربي لندن.

وفي البداية سرق اللصوص سيارة مرسيدس رياضية بيضاء، يقدر ثمنها بحوالي 94 ألف دولار، ولم تستغرق سرقتها ثوان معدودة.

وبعد أقل من 60 ثانية سرق اللصوص سيارة المرسيدس الرياضية الثانية، التي يصل سعرها إلى 83.5 ألف دولار، لكن سرقتها استغرقت وقتا أطول من الأولى.

وقال علي طعمة (الابن) الذي يعمل في مطعم: "صحوت من نومي في السابعة صباحا وأدركت أن السيارتين غير موجودتين، واعتقدت أن والدي خرجا مبكرا".

ولكن لمزيد من التأكيد اتصل علي بوالديه، ليدرك أنهما مازالا في المنزل، وعندها أدرك أن السيارتين سرقتا.

وأبلغ علي والده ثم تفحصا كاميرات المراقبة وتبين أنهما سرقتا بالفعل، وأشار إلى أن عملية السرقة لم تستغرق أكثر من 60 ثانية.

وقال مدير شرطة "ويست ميدلاند"، ديفيد جاميسون: "السيارات من دون مفتاح أصبحت وباء"، مشيرا إلى أن ارتفاع كبير بمعدلات السرقة لهذه السيارات.

ولا يكلف الجهاز المستخدم في سرقة السيارات من هذا النوع أكثر من 128 دولار، ويمكن الحصول عليه من موقع إيباي.

ويبدو أن استعادة السيارتين ستكون صعبة، إذ إن معدل استعادة السيارات السروقة لا تزيد على 5 بالمئة.

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