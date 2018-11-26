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الملياردير سوروس يوقف استثماراته في تركيا

26
NOVEMBER
2018
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أعلن الفرع التركي لصندوق "المجتمع المفتوح" التابع للملياردير الأمريكي جورج سوروس، إيقاف أنشطته على خلفية اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للأول بدعم احتجاجات تركيا عام 2013.

وأشارت صحيفة "حرييت" التركية، التي نقلت الخبر، بأن مجلس إدارة الصندوق "اتخذ القرار، عقب اقتناعه بعدم جدوى الاستمرار في العمل، وكذلك استحالة تنفيذ الخطط الموضوعة".

وأضافت الصحيفة: "استمرار التكهنات والاتهامات غير المثبتة حول طبيعة عمل الصندوق والتي نشرت في وسائل الإعلام، جعلت من عمل الصندوق مستحيلا".

واتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الملياردير الأمريكي المشهور، جورج سوروس، بالوقوف وراء موجة الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت عام 2013 في اسطنبول، وعمت بعض المدن الأخرى في تركيا.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها في العاصمة أنقرة، تعليقا على تظاهرات "متنزه غيزي" الحاشدة التي انطلقت من مايو حتى أغسطس 2013: "هذه الأحداث جرت بتمويل من شخص واحد، وهو اليهودي المجري (الأصل) المشهور جورج سوروس".

وأضاف: "سوروس شخص يملك الكثير من المال، وينفقه على تفريق الشعوب وتحطيم الحكومات".

ويعتبر جورج سوروس، مؤسس ومالك صندوق "Soros Fund Management"، واحدا من أثرياء العالم، إذ تبلغ ثروته حوالي 25 مليار دولار.

ويواجه الملياردير الأمريكي اتهامات متكررة من قبل جهات مختلفة بالتدخل في شؤون الدول لتنفيذ أهدافه السياسية من خلال تمويله الحركات الاحتجاجية والمنظمات غير الحكومية.

روسيا اليوم
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