"مزحة إرهابية" كلّفته الكثير!

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كلفت مزحة مسافرا هنديا الكثير، بعد أن تسببت في احتجاز السلطات له، إثر التقاطه صورة لنفسه معلقا عليها "إرهابي".

ووفقا لما نشرته "بي بي سي"، غطى يوجيدانت بودار نصف وجهه بمنديل وصور نفسه وكتب تحت الصورة "إرهابي على متن الطائرة، أدمر قلوب النساء".

ولمح راكب آخر الصورة، فأخبر طاقم الطائرة، التابعة لشركة "جيت أيرويز"، التي كانت بصدد الإقلاع من كولكاتا متجهة إلى مومباي.

وأعلن مسؤولو المطار في بيان، قيامهم باحتجاز بودار، بسبب "نشاط مؤذ على متن الطائرة"، حيث وجد أنه يستخدم لغة "استدل عليها كتهديد أمني".

وعلى صعيد آخر، قال والد بودار لوسائل إعلام محلية، إن نجله كان "يمزح".

يذكر أن الرحلة التي كان على متنها أكثر من 100 راكب، تأخر إقلاعها نحو ساعة ونصف.

MTV