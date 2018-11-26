living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

داخل خامس أعلى برجٍ في أمريكا.. هذا ما ستجده فوق رأسك

26
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هل تعرفون حيوان الكسلان؟ وهل تعرفون أنّ هذا الحيوان لا يتحرّك أكثر من 40 متراً كل يوم؟ إنه الحيوان الذي ينتمي إلى رتبة الكسلانيات وهو من الثدييات متوسطة الحجم، ويحب الإستلقاء على فروع الأشجار والتدلي منها متمسكاً بمخالبه.

إلاّ أن هذا الحيوان لا يعيش فقط في الغابات، بل إنه يسكن خامس أطول برج في نيويورك وهو مبنى كرايسلر. هناك، حيث يتفاجأ الزائرون بـ7 منهم يعيشون على الجدران ويسكنون في أعلى البرج.

فعندما تذهب إلى هذا البرج، سترى هذا الحيوان الأليف، وسيتولد لديك شعور لقذفه إلى الأعلى في الهواء بكل قوتك. وأثناء وجودك في المبنى، ستلاحظ هذا الحيوان قد تأرجح فوق رأسك. إلاّ أنّ الامر الذي يغمرك بالسعادة هو عندما ترى ابتسامة هذا الحيوان اللطيفة.

ورغم ذلك، فإنّ هذا الحيوان يشكل فائدة علمية كبيرة بسبب الحيوانات المجهرية الغزيرة التي تعيش في فرائه، والتي تقوم بالعديد من الأنشطة مثل قتل بعضها البعض للحصول على البيئة الأفضل. يمثل حيوان الكسلان حقلاً ممتازاً لدراسة هذه الكائنات، والأهم أنه في الآونة الأخيرة استفاد العلماء من دراسة تلك الكائنات في العديد من خصائص الأدوية المضادة للبكتيريا والمضادة للطفيليات والملاريا بل وحتى للخلايا السرطانية.

akhbaralaan

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout