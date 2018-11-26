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مصادرة ممتلكات لرونالدينيو بسبب ديون "مليونية"

26
NOVEMBER
2018
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حجزت السلطات البرازيلية على بعض ممتلكات أسطورة كرة القدم رونالدينيو، بسبب ديون مستحقة عليه بقيمة 2 مليون دولار، في وقت عثرت في حسابه على 7 دولارات فقط.
 
وحجزت الشرطة على سيارتين من طراز "بي أم دبليو" ومرسيدس - من منزل عائلة رونالدينيو وسط مزاعم بتعرضه هو وشقيقه أسيس موريرا للملاحقة بسبب الغرامات المفروضة على جمعيته الخيرية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.
 
كما أمر المدعي العام البرازيلي للعدل والدفاع بحجز لوحة فنية لأندريه بيراردو يملكها رونالدينيو.
 
وكان قاضٍ قد أمر في وقت سابق بحجز جواز سفر رونالدينيو، بعد أن جرى تغريمه وشقيقه بتهمة البناء غير القانوني في منطقة محمية، لكن رهن ممتلكاتهم لم يكن كافياً لسداد الدين المتراكم على مدى أربع سنوات من النزاع القضائي.
 
ورغم أن في حساب رونالدينيو 7 دولارات فقط، فإن أسلوب حياته لا يعكس الرقم الموجود في حساباته، حيث أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، سافر إلى الصين واليابان لأسباب دعائية.
 
وفي الآونة الأخيرة ، كان النجم البرازيلي الكبير في بلدان مختلفة في أوروبا وأفريقيا، وأطلقت "نايكي" مجموعة أحذية رياضية باسمه، وهذا ما يدر عليه دخلا كبيرا جدا، وفقا للقاضي.
 
وشارك رونالدينيو في 17 نوفمبر في مواجهة "لعبة الأبطال" الودية في مدينة فرانكفورت الألمانية.
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