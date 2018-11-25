بالفيديو - " Black Friday ": رُعب وصراخ وإطلاق نار في مركز للتسوّق!

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الشرطة الأميركية وهي تطلق النار على شاب خلال التسوق ليكون أول ضحايا «الجمعة السوداء» لهذا العام.

وبحسب صحيفة Dailymail البريطانية، وقع الحادث على خلفية قيام الشاب بإطلاق النار على فتاة تبلغ 12 عاماً وصبي في الـ18 في مركز Alabama للتسوق.

وأظهر الفيديو انتشار حالة الهلع بين المتسوقين وتدافعهم هرباً خارج المركز التجاري، وقال شهود عيان لـ WBRC في ألاباما إن إطلاق النار وقع بين محلات JCPenney و Footaction بالقرب من قاعة الطعام.

وانتشرت مقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية وصفت حالة الهلع هذه، حيث قال أحد مستخدمي تويتر: "أنا في موقف سيارات Riverchase Galleria في ألاباما حيث حدث إطلاق نار. أنا مهزوز للغاية الآن، مُطلق النار قُتل أيضاً، دعواتي وصلاتي للمصابين".