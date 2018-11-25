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الشرطة الفرنسية تعتقل أكثر من 100 شخص من محتجي باريس

25
NOVEMBER
2018
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أعلنت مديرية شرطة باريس أن 103 أشخاص أعتقلوا أثناء تظاهرة "السترات الصفراء" التى تخللتها أعمال عنف، السبت فى جادة الشانزيليزيه فى باريس، مشيرة إلى أن 101 شخص من هؤلاء أوقفوا قيد التحقيق.

وشهد اليوم الكبير الثانى لاحتجاجات "السترات الصفراء" السبت فى جادة الشانزيليزيه التى كانت السلطات أعلنت منع التجمع فى قسم منها، صدامات حتى وقت مبكر من المساء.

وخلال الاشتباكات بين المحتجيّن وقوات الأمن، رشق المتظاهرون عناصر الشرطة بمقذوفات مختلفة وتحصّنوا خلف متاريس بنوها بما تيسّر لهم، فى حين ردّ عليهم عناصر الدرك وشرطة مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وتدخّل عناصر الإطفاء لإخماد حرائق أشعلها المتظاهرون فى المتاريس التى أقاموها والتى تسبّبت بأعمدة كثيفة من الدخان الأسود اختلطت بالدخان الناجم عن القنابل المسيلة للدموع.

وقالت مديرية الشرطة إن الصدامات أسفرت عن 24 جريحاً بينهم خمسة من قوات الأمن.

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