قنصلية لبنانية جديدة في كالكيري كندا

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افتتح في كالكيري في مقاطعة البرتا الكندية لمناسبة ذكرى استقلال لبنان ال 75، قنصلية لبنانية جديدة، وتم تعيين ايلي غنيمة قنصلا فخريا للبنان في كالكيري وجنوب البرتا.

ويأتي هذا القرار بعد مطالبات دامت لسنوات عديدة للجاليات اللبنانية في هذه المقاطعة والتي يقدر عددها بخمسين الف كندي من اصل لبناني.

وشدد غنيمة على "اهمية هذا القرار الذي يسهم في تعزيز العلاقات اللبنانية الكندية على مختلف الصعد الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، ويخدم المواطنين اللبنانيين حيثما تواجدوا للتخفيف من الاعباء المترتبة على المعاملات الادارية قدر الامكان".

يذكر ان للبنان بالاضافة الى السفارة الرئيسية في العاصمة اوتاوا، قنصلية عامة في مونتريال وقنصليات فخرية في هاليفاكس وفانكوفر وتورنتو.