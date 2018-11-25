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ظريف يثير جدلا في إيران بحديثه عن "غسيل الأموال"

25
NOVEMBER
2018
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لندن- عربي21 - أثار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جدلا في الأوساط السياسية في إيران، بحديثه عن "غسيل الأموال" داخل البلاد.
 
 
 
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، إن المتحدث باسم الوزارة، بهرام قاسمي، كشف أن ظريف أجاب برسالة تضمنت 12 صفحة على سؤال المدعي العام في البلاد حول غسيل الأموال.
 
 
 
وقال قاسمي في تصريح له إن ظريف أجاب عن رأيه بغسيل الأموال في البلاد، بعد طلب المدعي العام محمد جعفر منتظري منه ذلك، لتسبب تصريحه السابق في جدل واسع.
 
 
 
وكان ظريف صرح ضد لائحة مشروع قانون الانضمام لمعاهدة "FATF"، قائلا: "أعتقد أن الكثير من هذه الهواجس صادقة، أي أن أصدقاءنا يحملون هواجس صادقة لكنني أتصور أن هنالك مصالح اقتصادية وراء بعض هذه الهواجس".
 
 
 
وقال ظريف إن "غسيل الأموال حقيقة واقعية في البلاد وهنالك الكثيرون الذين ينتفعون من وراء ذلك".
 
 
 
وتابع: "لا أتهم أي جهاز، لكنني أعتقد بأن الأفراد الذين لهم مصالح في هذه القضية هم وراء الإيحاء بهذه التصورات".
 
 
 
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، فإن "تصريحات ظريف أثارت انتقادات من جانب وسائل إعلام وشخصيات سياسية".
 
 
فيما دافع بهرام قاسمي عن تصريحات ظريف، قائلا إنها "ليست ادعاءات جديدة، ولا هي تتصف بصفة الكشف عن حقائق خفية، بل هي رؤية واقعية ودقيقة لإحدى الآفات الجانبية لهذه الظاهرة، أي استخدام البعض لمصادر مالية غير مشروعة لإثارة الأجواء، والضغوط النفسية، أمام الإجراءات القانونية وتدابير الحكومة لإضفاء الشفافية".ظريف يثير جدلا في إيران بحديثه عن "غسيل الأموال"
لندن- عربي21# الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:08 م00
ظريف يثير جدلا في إيران بحديثه عن "غسيل الأموال"
قال ظريف إن "غسيل الأموال حقيقة واقعية في البلاد وهنالك الكثيرون الذين ينتفعون من وراء ذلك"- جيتي
أثار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جدلا في الأوساط السياسية في إيران، بحديثه عن "غسيل الأموال" داخل البلاد.
 
 
 
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، إن المتحدث باسم الوزارة، بهرام قاسمي، كشف أن ظريف أجاب برسالة تضمنت 12 صفحة على سؤال المدعي العام في البلاد حول غسيل الأموال.
 
 
 
وقال قاسمي في تصريح له إن ظريف أجاب عن رأيه بغسيل الأموال في البلاد، بعد طلب المدعي العام محمد جعفر منتظري منه ذلك، لتسبب تصريحه السابق في جدل واسع.
 
 
 
وكان ظريف صرح ضد لائحة مشروع قانون الانضمام لمعاهدة "FATF"، قائلا: "أعتقد أن الكثير من هذه الهواجس صادقة، أي أن أصدقاءنا يحملون هواجس صادقة لكنني أتصور أن هنالك مصالح اقتصادية وراء بعض هذه الهواجس".
 
 
 
وقال ظريف إن "غسيل الأموال حقيقة واقعية في البلاد وهنالك الكثيرون الذين ينتفعون من وراء ذلك".
 
 
 
وتابع: "لا أتهم أي جهاز، لكنني أعتقد بأن الأفراد الذين لهم مصالح في هذه القضية هم وراء الإيحاء بهذه التصورات".
 
 
 
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، فإن "تصريحات ظريف أثارت انتقادات من جانب وسائل إعلام وشخصيات سياسية".
 
 
فيما دافع بهرام قاسمي عن تصريحات ظريف، قائلا إنها "ليست ادعاءات جديدة، ولا هي تتصف بصفة الكشف عن حقائق خفية، بل هي رؤية واقعية ودقيقة لإحدى الآفات الجانبية لهذه الظاهرة، أي استخدام البعض لمصادر مالية غير مشروعة لإثارة الأجواء، والضغوط النفسية، أمام الإجراءات القانونية وتدابير الحكومة لإضفاء الشفافية".
 
 
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