فرنسا تشتعل بالتظاهرات الشعبية ضد السياسة الضريبية

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اعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم السبت 130 متظاهرا في كافة أنحاء البلاد، منهم 42 في العاصمة باريس، بعد المظاهرات التي نظمتها حركة "السترات الصفراء" ضد السياسات الضريبية التي تشمل رفع أسعار الوقود.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير في مؤتمر صحافي إن الشرطة "تصرفت بشكل عالي المهنية وتجنبت وقوع عدد كبير من الجرحى خلال المظاهرات".

وأضاف الوزير، "وصل عدد المتظاهرين اليوم ل106301 متظاهر موزعين على كامل الأراضي الفرنسية، وهو عدد أقل من الذي شهدناه خلال مظاهرة الأسبوع الماضي، حيث كان وصل العدد لـ 280000".

من جهته حيّا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر "مهنية وشجاعة قوات الأمن".

وكتب الرئيس الفرنسي، " أشكر قوات الأمن على شجاعتهم ومهنيتهم. العار على الذين اعتدوا على قواتنا. العار على الذين اعتدوا على المواطنين والصحافيين. العار على الذين حاولوا مضايقة السياسيين. لا مكان للعنف في جمهوريتنا".

وبدوره أدان وزير الداخلية الفرنسي "أعمال العنف التي جرت على هامش المظاهرات" وحمل اليمين المتطرف المسؤولية الرئيسية في أحداث العنف. وقال، " شهدت باريس نوعين من التظاهرات؛ اليمين المتطرف كان منذ الساعة العاشرة والنصف صباحا متواجدا في ساحة الشانزيليزيه وقد استطاعت الشرطة وعلى الرغم من أعمال العنف تجنب وقوع عدد كبير من المصابين".

هذا وشهدت فرنسا بشكل عام وباريس بشكل خاص اليوم السبت عددا من التظاهرات الشعبية التي نظمتها حركة "السترات الصفراء" اعتراضا على سياسات الحكومة الاقتصادية وزيادة الضرائب.

ومنذ ساعات الصباح الأولى اندلعت مواجهات بين الشرطة وعدد من المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى ساحة كونكورد وإلى قصر الإيليزيه وسط العاصمة باريس على الرغم من منعهم من التوجه لهذه الأماكن.

وقد جرت المواجهات بشكل خاص في ساحة الشانزيليزيه حيث أقدم عدد من المتظاهرين على رشق الشرطة بالحجارة وإقامة حواجز لمنع قوات الأمن من التقدم بالإضافة لتكسير عدد من واجهات المحال وإحراق بضع سيارات. من جهتها قامت الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وباعتقال عدد من المتظاهرين التي وصفتهم "بالمخربين"

أما حركة "السترات الصفراء" فهي حركة شعبية لا تنتمي لأي حزب سياسي بدأت الأسبوع الماضي اعتراضا على زيادة الضرائب خاصة على أسعار المحروقات. هذا وقد أدت التظاهرات التي استمرت على طيلة الأسبوع الماضي لمقتل شخصين وجرح المئات كما قامت الشرطة باعتقال المئات.