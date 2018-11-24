أهالي موسكو يعلنون الحرب على الشاورما!

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أعلن ناشطو مشروع "العاصمة الآمنة"، أنهم سيصنفون أكشاك الشاورما في موسكو، وفقا لتقييم خاص يحدده أعضاء المشروع.

وأكد ممثل المشروع "أنتون آكيشين" أن أعضاء المشروع يخططون لتوزيع بيانات نتائج فحصهم لأكشاك الشاورما في العاصمة الروسية على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما ينوي أعضاء مشروع "العاصمة الآمنة" مشاركة كل المعلومات عن أكشاك الشاورما، ونتائج تصنيفاتهم لمنسقي التطبيقات الخاصة في الإنترنت، حول نقاط بيع الشاورما.

وسوف يقوم منسقو التطبيقات الخاصة على الإنترنت، وفقا لأكيشن، بأخذ القرار المناسب حول وضع هذه الأكشاك في تطبيقاتهم، ووضع علامة على الأكشاك في حال كان منتجها الغذائي "الشاورما" يشكل خطرا على الصحة والحياة.

كما سيعد أعضاء المشروع الجديد قوائم تصنف أكشاك الشاورما حسب جودتها وإرفاقها بعلامات تدل على مستواها الصحي .

يذكر أنه بعد مراقبة وفحص محلات بيع الأطعمة في موسكو، كشفت تقارير إدارة حماية المستهلك الروسية ، مخالفات للمواصفات الصحية في جميع محلات بيع الشاورما.