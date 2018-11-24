التظاهرات تعم باريس

A + A -

استخدمت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات والتظاهرات في العاصمة باريس ضد ارتفاع أسعار الوقود.

وكانت شرطة باريس حاصرت المناطق الرئيسية في المدينة، بحسب قناة "بي بي سي" البريطانية، تحسبا من انتشار الاحتجاجات ونشوب أعمال عنف وسط توقعات بخروج الالاف من حركة "السترات الصفراء" اليوم احتجاجا على قرار حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع اسعار الوقود.

وفي هذا السياق يطالب المحتجون ماكرون بإلغاء قررا الحكومة رفع الاسعار أو الاستقالة.

الى ذلك يتوقع أن تستمر الحركة الاحتجاجية في الأيام المقبلة بينما تتزايد الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى شل الحركة في باريس. ويدعو المحتجون إلى تظاهرة وطنية في ساحة الكونكورد في وسط العاصمة اليوم.

وقد أعلن تسعة وعشرون ألف شخص حتى الآن نيتهم المشاركة في التظاهرة التي بدأت الدعوة إليها عبر "فايسبوك".