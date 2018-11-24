قتلى وجرحى في انفجار بمصنع صيني

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قتل شخصان وأصيب 24 آخرون، السبت، في انفجار وقع بمصنع في إقليم جيلين شمالي الصين.

وأوضحت الحكومة المحلية أن 41 منزلا على الأقل لحقت بها أضرار بسبب الانفجار والحريق الذي أعقبه في مصنع "الماكينات"، والذي بدأ بعد منتصف ليل الجمعة.

ولم تعلن السلطات سبب الانفجار، لكن مسؤولين قالوا استبعدوا أن يكون "عملا إرهابيا"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

واستمرت جهود الإنقاذ حتى صباح السبت، حيث تم إجلاء السكان من المنطقة. ووصل العشرات من رجال الشرطة والإطفاء والمسعفين إلى مكان الحادث.

وتعهدت الصين بتحسين الأمن في المصانع، رغم أن الانفجارات وغيرها من الحوادث منتشرة جراء عدم تنفيذ القوانين.

وفي أغسطس الماضي، لقي 5 أشخاص حتفهم في انفجار بمصنع ألومنيوم في مدينة جيانغسو شرقي البلاد. وفي يوليو، قتل 19 شخصا في انفجار بمصنع كيماويات في إقليم سيتشوان جنوب غربي البلاد.