living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشرطة الإيطالية تداهم منازل للمافيا في روما وتدمرها

23
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
داهمت الشرطة الإيطالية 8 منازل فارهة تعود لعائلة بارزة في المافيا، في العاصمة روما، كما قامت بهدم هذه المنازل بعد تفتيشها وإخراج سكانها منها.
 
وذكرت مصادر إعلامية في إيطاليا أن أكثر من 600 عنصر مداهمة قد شاركوا في عملية الهدم الأخيرة، في حين قاموا بطرد قرابة 30 ساكنا من هذه المنازل، ممن ينتسبون إلى عائلة المافيا الشهيرة،  "كاسا مونيكا". 
 
كما أعرب عناصر في الشرطة عن تفاجئهم من شدة البذخ والرفاه داخل هذه المنازل، ابتداء من تماثيل الذهب، وليس انتهاء بالتحف الأثرية والأثاث الفاره.
 
وأكد مصدر رسمي في الشرطة الإيطالية أن هذه المنازل ستُلحق بجميع العقارات التي بنيت على أراض ذات أهمية أثرية، ودون أي استثناء، حتى "تعود هذه الأراضي لملكية سكان روما".
 
بدورهم، شبّه سكان تلك المنازل، أسلوب المداهمة القاسي، والتدمير الذي أعقبه، بالأساليب التي "حورب بها اليهود" إبان حكم الفاشيين لإيطاليا.
 
وفي تعليق شديد اللهجة على الخبر، صرح وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، قائلا: "لن نتوقف قبل تدمير آخر فيلا تعود لهؤلاء الأشخاص اللعينين".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout