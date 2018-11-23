الشرطة الإيطالية تداهم منازل للمافيا في روما وتدمرها

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داهمت الشرطة الإيطالية 8 منازل فارهة تعود لعائلة بارزة في المافيا، في العاصمة روما، كما قامت بهدم هذه المنازل بعد تفتيشها وإخراج سكانها منها.

وذكرت مصادر إعلامية في إيطاليا أن أكثر من 600 عنصر مداهمة قد شاركوا في عملية الهدم الأخيرة، في حين قاموا بطرد قرابة 30 ساكنا من هذه المنازل، ممن ينتسبون إلى عائلة المافيا الشهيرة، "كاسا مونيكا".

كما أعرب عناصر في الشرطة عن تفاجئهم من شدة البذخ والرفاه داخل هذه المنازل، ابتداء من تماثيل الذهب، وليس انتهاء بالتحف الأثرية والأثاث الفاره.

وأكد مصدر رسمي في الشرطة الإيطالية أن هذه المنازل ستُلحق بجميع العقارات التي بنيت على أراض ذات أهمية أثرية، ودون أي استثناء، حتى "تعود هذه الأراضي لملكية سكان روما".

بدورهم، شبّه سكان تلك المنازل، أسلوب المداهمة القاسي، والتدمير الذي أعقبه، بالأساليب التي "حورب بها اليهود" إبان حكم الفاشيين لإيطاليا.

وفي تعليق شديد اللهجة على الخبر، صرح وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، قائلا: "لن نتوقف قبل تدمير آخر فيلا تعود لهؤلاء الأشخاص اللعينين".