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بالصور.. اكتشاف مدينة أثرية قرب طروادة

23
NOVEMBER
2018
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نجح فريق من الباحثين والمنقبين في اكتشاف مدينة أثرية قديمة تعود إلى 2700 عام في تشاناكالي، المقاطعة الواقعة شمال غربي تركيا، والتي عثر فيها كذلك على مدينة طروادة القديمة.
 
وأعلنت جامعة تشاناكالي أونسيكيز مارت، في بيان، اكتشاف "ليمناي"، وهي المدينة التي تمت الإشارة إليها في النصوص القديمة.
 
وقالت إن فريقا للتنقيب من الجامعة برئاسة، ريحان كورب، رئيس قسم التاريخ القديم، تمكن من تتبع موقع المدينة لأول مرة.
 
 
وذكر كورب أن مدينة ليمناي القديمة أسسها مهاجرون قادمون من أيونيا، بالقرب من إقليم إزمير الغربي، لافتا إلى أنها كانت خلال العصر الروماني، واحدة من أغنى مدن شبه جزيرة جاليبولي.
 
كما أكد أن المنطقة تضم العديد من المستوطنات القديمة، مشيرا إلى أنه سيتم اكتشافها مستقبلا، حسب ما ذكر موقع "حرييت".
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