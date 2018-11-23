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ترامب "شاكر لنفسه" في عيد الشكر

23
NOVEMBER
2018
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عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأثار الجدل مجددا، وذلك لدى سؤاله عن الشيء الذي يود تقديم الشكر له في عيد الشكر، ليرد مؤكدا أنه "شاكر لنفسه".
 
وخلال الاحتفال بعيد الشكر، أجاب ترامب على سؤال حول "أكثر شيء هو شاكر له"، قائلا: "أنا ممتن لوجود أسرة رائعة معي ولأنني نجحت في إحداث فرق هائل في هذا البلد".
 
وتابع: "لقد صنعت فرقا كبيرا في البلاد.. هذا البلد أقوى بكثير مما كان عليه عندما توليت منصبي. ويمكنكم ملاحظة هذا الفرق".
 
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ترامب أمضى عطلته في الحديث عبر الهاتف مع الجنود الأميركيين، ثم زيارة محطة خفر السواحل المحلية، ومن ثم التوجه إلى ملعب ترامب الدولي للغولف.
 
وتناول الرئيس الأميركي العشاء مع عائلته في إحدى قاعات الرقص بمنتجعه في مار لاغو.
 
وضمت طاولة ترامب كل من زوجته ميلانيا وابنه بارون وابنتيه تيفاني وإيفانكا وأطفالها، وابنه إريك وزوجته لارا.
 
وتم تحضير الطبق الديك الرومي بالإضافة إلى السلطة وعدد من المأكولات البحرية والبطاطا والحلويات المتنوعة.
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