مقتل شرطيين في هجوم على قنصلية الصين في كراتشي

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قالت تقارير إعلامية باكستانية، إن شرطيين اثنين قتلا وأصيب حارس أمني، الجمعة، في هجوم على قنصلية الصين في مدينة كراتشي، جنوبي البلاد.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن مسلحين هاجموا قنصلية الصين في كراتشي الباكستانية.

وقال موقع "جيو نيوز" الباكستاني إن الحادث خلف مقتل شرطيين وإصابة حارس أمني، مضيفا أن إطلاق النار سمع في حدود التاسعة والنصف من صباح الجمعة.

وذكر نائب المفتش العام للشرطة لـ"جيو نيوز" أن ثلاثة أو 4 مسلحين حاولوا دخول القنصلية الصينية، وأطلقوا النار على حراس الأمن، لافتا إلى أن العناصر الأمنية ردت على إطلاق النار.

وتظهر في صور وتسجيلات فيديو وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي سحب من الدخان ترتفع فوق المنطقة.