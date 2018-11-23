برج بيزا المائل يفاجئ الجميع

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أفاد خبراء يراقبون برج بيزا المائل، بأن الأيقونة التاريخية في توسكاني عدل مقدار 4 سنتميترات وهو بحال أفضل هيكيليا من المتوقع، ويزداد استقامة مع مرور الوقت.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مستشار في لجنة دولية تشرف على الإمالة، نونزيانتي سكويليا، قوله إن الإصلاح المتقدم للإمالة يعد نبأ جيدا، والحالة الهيكلية إجمالا للبرج أهم.

أعيد افتتاح البرج الذي يرجع للقرن الثاني عشر للعامة في 2001، بعد إغلاقه لأكثر من 10 سنوات للسماح للعمال بتقليل ميله. وذلك باستخدام مئات الأطنان من الرصاص لأوزان مضادة عند قاعدته وسحب التربة من تحت الأساسات.

يذكر أن الخبراء استطاعوا في البداية تقليل 17 إنشا من الميل، وفي تسعينيات القرن الماضي، كان البرج يميل مسافة 5 درجات عن الاتجاه العمودي، ما دفع بحركة التربة إلى تصحيح الميل.