المغرب يرصد تحركات «البوليساريو» عبر قمر اصطناعي

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أفاد موقع «هسبريس» المغربي بأن المملكة وبإطلاقها قمر «محمد السادس - ب» تكون قد عززت نظاماً متكاملاً لرصد مختلف المناطق بالبلاد بما فيها التحركات التي تقوم بها «جبهة البوليساريو».

وأُطلق القمر الاصطناعي في الساعات الأولى أول من أمس من محطة غويانا الفضائية الفرنسية والواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، ويعد ثاني قمر اصطناعي بعدما تم إطلاق القمر الأول «محمد السادس - أ» في شهر تشرين الثاني (نوفبر) 2018.

وأفاد الموقع المغربي بأن القمرين الاصطناعيين سيمكنان من مراقبة الحدود البعيدة في الصحراء في شكل دقيق. وسبق لممثل المغرب في الأمم المتحدة أن أكد أن المملكة «أصبحت اليوم قادرة على تتبع تحركات عناصر «جبهة البوليساريو» وتبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتمدها بصور للأقمار الاصطناعية».