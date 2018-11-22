بالفيديو.. رضيعة تنجو من الموت بعد مرور قطار عليها

نجت طفلة هندية رضيعة، عمرها عام، من الموت بأعجوبة، ودون أن تصاب بأي أذى، بعد أن سار فوقها قطار بمدينة ماثورا في ولاية أتر برديش.

وأظهر مقطع مصور، الرضيعة، وهي مستلقية بين المسارات السكة الحديدة، بينما سار فوقها القطار، وفور مغادرة القطار هرع بعض الرجال لانتشال الطفلة، ليجدوها لم تصب بأذى، وقاموا بتسليمها لوالدها.

وأوضحت وكالة آسيا للأنباء أن الحادث الغريب وقع عندما تعرض والد الطفلة لسرقة أمواله من جيب قميصه، بينما كان يهم بصعود القطار مع زوجته التي كانت تحمل الطفلة، حيث تم دفعهما للخلف، مما أدى لسقوط الرضعية بين مسارات السكة الحديدية.

وبينما كانا يحاولان التقاط طلفتهما من الأرض، تحرك القطار بأقصى سرعة فوقها، ورغم ذلك لم يلحق بها أي أذى.

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