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ترامب: إسرائيل ستكون في ورطة كبيرة من دون السعودية

22
NOVEMBER
2018
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واصل ترامب دفاعه عن بن سلمان بشأن قضية جمال خاشقجي قائلاً لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة كبيرة فالسعودية "كانت حليفاً رائعاً" و"خلقت وظائف كبيرة في الولايات المتحدة بسبب مشترياتها من السلاح

كما واصل ترامب معارضته لتقرير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" الذي يشير إلى أن أوامر قتل خاشقجي صدرت عن ولي العهد نفسه

فقال ترامب في تصريحات من منتجعه في ولاية فلوريدا خلال لقاء مع عدد من الصحافيين إن الوكالة الاستخبارية "لديها شعور" بأن سلمان هو من أمر بتنفيذ الجريمة ولكنها لم تخلص بشكل قاطع إلى هذا الاستنتاج

كما كرر ترامب ما قاله سابقاً في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية من أن بن سلمان نفى له بشدة علمه المسبق بأن خاشقجي كان سيتعرض لاغتيال وكذلك والده الملك سلمان مكرراً رأيه الشخصي بأن تقرير الـ"سي آي إيه" قد يخلص إلى أن ولي العهد السعودي "ربما فعلها وربما لا"

ولدى سؤال ترامب عمن يجب أن يتعرض للمحاسبة جراء الجريمة رأى الرئيس الأميركي أنه "ربما يجب أن يحاسب العالم لأن العالم هو مكان شرير للغاية"!

بعدما أشار ترامب سابقاً إلى أن الاستخبارات الأميركية "تواصل تقييم المعلومات" بشأن الجريمة٬ عاد ليقول مدافعاً عن ولي العهد محمد بن سلمان: "أنا أكره هذه الجريمة أكره جداً ما حصل وبن سلمان يكره ذلك أيضاً أكثر مني"

المصدر: العربي الجديد

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