83 قتيلا حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا الأمريكية

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عربي 21 - ارتفعت إلى 83 قتيلا، حصيلة حرائق الغابات المستمرة منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في ولاية كاليفورنيا جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك على لسان كوري هونيا، قائد شرطة مقاطعة بوت بولاية كاليفورنيا، في تصريح للصحفيين.

وأوضح هونيا أن فرق البحث والإنقاذ في الولاية، عثرت مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، على جثتي شخصين لقيا مصرعهما جراء الحرائق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 83.

وأضاف هونيا أن الأمطار المتساقطة، تعرقل أعمال البحث والإنقاذ.

وتضرر أكثر من 13 ألفا و500 منزل جراء الحرائق، فيما أعلنت السلطات الأمريكية فقدان أكثر من 600 شخص.

وبعد فقدانهم منازلهم جراء الحرائق، يواجه آلاف الأشخاص صعوبات بسبب أمطار غزيرة تشهدها الولاية حاليا.

تأثير الحرائق التي وُصفت بأنها "الأكثر فتكًا في القرن الحالي"، التهمت نحو 61 ألفا و107 هكتارات من الأراضي في كاليفورنيا.