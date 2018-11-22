طائرة تقتل شابا هاربا من الترحيل في روسيا

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اصطدمت طائرة من طراز بوينغ 737، الأربعاء، بشاب كان يحاول الفرار من ترحيله إلى دولته الأم، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وذلك في أحد أشهر المطارات الروسية.

وكان الشاب ألبرت يبريمان (25 عاما) من المرحلين من إسبانيا إلى دولته أرمينيا، لكنه حاول الهرب من صالة المغادرة خلال ترانزيت في موسكو.

وأبلغ طيار كان يقود رحلة من موسكو متوجها إلى أثينا، سلطات مطار "شيريميتييفو" الروسي أنه اصطدم بحيوان وهو في طريقه إلى الإقلاع.

ولم يسفر الحادث عن إلحاق أي ضرر بالطائرة، كما لم تلزم سلطات المطار القائمين على الرحلة بإجلاء الركاب، حيث لم تسجل أنظمة الطائرة أي ضرر جراء التصادم.

وعثر مفتشو مدرج الإقلاع على جثة الشاب وممتلكاته، مثلما أوضح مقطع مصور أصدرته لجنة التحقيقات الروسية عن عمليات البحث.

وفيما بعد قيل إن الطائرة بوينغ 737 التي وصلت أثينا عثر على مواد بيولوجية على عجلاتها.

وكانت وكالة إنترفاكس الإخبارية الروسية قالت إن السلطات الإسبانية رحلت الرجل من مدريد، الثلاثاء، وكان على الشاب الهارب الصعود على الطائرة المتوجهة من موسكو إلى العاصمة الأرمينية يريفان.

وقد استدعت الشرطة بمجرد هبوط الرحلة القادمة من مدريد أرض مطار شيريميتييفو، بعدما أبلغ الطاقم أن المسافر المرحل تسبب في مشاكل على متن الطائرة.

ووفقا لأحد الساردين للواقعة، فقد هاجم المسافر أحد أعضاء طاقم الطائرة. وقال مصدر في المطار: "بمجرد مغادرة الرجل الطائرة في موسكو، كان مصيره مجهولا، لم يعبر الحدود إلى روسيا".

فيما قال مصدر آخر إن الرجل، الذي كان يعيش في برشلونة، وضع في حافلة تابعة للمطار كي تلحقه بالطائرة المتجهة إلى يريفان، لكنه هرب.