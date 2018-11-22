وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية الليلة الماضية عن وفاة رئيس إدارة الاستخبارات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول إيغور كوروبوف عن عمر ناهز الـ63 عاما.

وأضافت الوزارة أن كوروبوف توفي في الـ21 من تشرين الثاني بعد صراع طويل مع المرض.

بدأ كوروبوف مسيرته العسكرية أواخر السبعينيات، وخدم في سلاح الجو السوفييتي قبل أن يتم اختياره للالتحاق بالاستخبارات العسكرية.

وخدم كوروبوف في الهياكل التنظيمية لإدارة الاستخبارات وأشرف على جمع المعلومات الاستخبارية الاستراتيجية لروسيا، قبل أن يتولى منصب رئيس إدارة الاستخبارات في كانون الثاني 2016 بعد وفاة سلفه إيغور سيرغون بشكل مفاجئ.

وشغل كوروبوف منصبه هذا في وقت بدأت فيه الدول الغربية تتهم الاستخبارات العسكرية الروسية بالتورط في عمليات سرية في الخارج، كتسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري البريطانية في آذار 2018، بالإضافة إلى هجمات القرصنة المزعومة على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

هذه الادعاءات جعلت كوروبوف أحد أهداف العقوبات الأميركية، كما ورد اسمه في "القائمة السوداء" الأميركية للمواطنين الروس المنتسبين إلى قطاع الدفاع والاستخبارات.

ورغم ذلك، زار كوروبوف مع رؤساء أجهزة الاستخبارات الروسية الأخرى واشنطن في وقت سابق من هذا العام حسب وسائل إعلام أميركية، لبحث قضايا مكافحة الإرهاب مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، في ذلك الوقت، مايك بومبيو، دون تأكيد رسمي لهذه الزيارة من الجانبين.