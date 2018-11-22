living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الناجون من حريق كاليفورنيا يتأهبون..!

22
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقع مسؤولو الأرصاد هطول أمطار غزيرة على شمال كاليفورنيا، الأربعاء، مما يعرقل جهود فرق الإنقاذ ويزيد من آلام الناجين الذين لم يجدوا بعد ملاذا آمنا لحمايتهم. وما زال رجال الإنقاذ يشقون طريقهم بصعوبة وسط الحطام والركام بحثا عن رفات ضحايا أسوأ حريق للغابات في تاريخ الولاية.
 
ومن المتوقع، بحلول يوم الجمعة، أن يصل منسوب الأمطار إلى 20سنتيمترا في بعض المناطق المحيطة ببلدة باراديس حيث يعيش قرابة 27 ألفا.
 
وأتى حريق كامب فاير على معظم البلدة الواقعة شمال شرقي سان فرانسيسكو وأسفر عن مقتل 81 شخصا على الأقل وفقد المئات.
 
وستساعد الأمطار رجال الإطفاء الذين لا يزالون يكافحون الحريق لكنها ستتسبب في مزيد من المعاناة لكثير من السكان المشردين جراء هذه الكارثة.
 
ويقيم بعض المشردين، وعددهم غير محدد، داخل خيام متفرقة في مواقف لانتظار السيارات لا داخل مراكز إيواء مؤقتة.
 
وقال مسؤولو الأرصاد، إن الأمطار ربما تكون مصحوبة في بعض المناطق برياح تصل سرعتها إلى 72 كيلومترا في الساعة. وأتى حريق كامب فاير على نحو 153 ألف فدان عند سفوح تلال سييرا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout