بالصورة - بعد شائعات عن إقامته الجبرية ووفاته... شخصية سورية بجانب الأسد!

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ظهر الرئيس السوري بشار الأسد في صورة واحدة جمعته مع نائبه فاروق الشرع.

ودحضت هذه الصورة كل الأقاويل والإشاعات التي انتشرت على مدار السنوات الماضية بخصوص وضع نائب الرئيس، الشرع تحت الإقامة الجبرية في البلاد وإقالته من منصبه، أو حتى ما قيل إن حالته الصحية متدهورة للغاية وربما يكون قد توفي.

والتقطت الصورة المذكورة خلال مراسم العزاء بوفاة زوج نائب رئيس الجمهورية الدكتورة نجاح العطار قبل أيام قليل، حيث قدم الرئيس الأسد وزوجته أسماء الأسد العزاء للنائب العطار، وكان لافتا ظهور فاروق الشرع في الصورة التي جرى تداولها بعد مراسم العزاء.

كما ظهرت أسماء الأسد في الصورة وكان واضحا عليها علامات العلاج من سرطان الثدي خلال الأشهر الماضية، حيث كانت تضع غطاء على رأسها.