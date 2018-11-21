روسيا تحذر أوكرانيا!

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سبوتنيك-

حذرت روسيا، اليوم الأربعاء، أوكرانيا من محاولات تعارض القانون الدولي، تتطرق لإعادة النظر في وضع بحر آزوف كمياه داخلية تابعة للدولتين، وتحث كييف على الامتناع عن مغامرات تهدف إلى إنشاء حدود دولة في حوضه من جانب واحد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "روسيا منفتحة على حوار بناء حول الوضع في بحر آزوف وترغب بتحذير أوكرانيا من أي محاولات تتعارض مع القانون الدولي لمراجعة الوضع الحالي لبحر آزوف باعتباره مياه داخلية تابعة للبلدين".

وأضافت الخارجية الروسية "في هذا الصدد، نحث كييف على الامتناع عن أي مغامرات تهدف إلى إقامة حدود أحادية الجانب في بحر آزوف لا تعترف بها روسيا".

وأشار البيان إلى أن تصعيد التوتر مع أوكرانيا في بحر آزوف، يعيق تطبيع العلاقات ويتناقض مع المصالح الأمنية.

ونوهت الخارجية إلى أن "روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء المحاولات المستمرة من قبل أوكرانيا لتصعيد الوضع في بحر آزوف. إن التصعيد الجديد للتوتر بين روسيا وأوكرانيا يعيق تحسين العلاقات الثنائية ويتناقض مع مصالح الأمن الإقليمي والدولي".

وأكد البيان أن روسيا تأسف لأن "مسار المواجهة في كييف لزعزعة استقرار العلاقات الروسية الأوكرانية مدعوم من قبل عدد من الدول، بما في ذلك ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وحول اتهامات كييف لموسكو بأنها تقوم بأعمال عدائية غير قانونية في بحر آزوف ومضيق كيرتش، قالت الخارجية، بأن روسيا ترفض هذه الاتهامات وأن كل النشاطات التي تقوم فيها هناك تتوافق مع القانون الدولي ولضمان أمنها الوطني.

وتابع البيان في هذا الصدد "روسيا ترفض بحزم أي اتهامات بحقها بشأن أفعال عدائية وغير قانونية في بحر آزوف ومضيق كيرتش".

وشددت وزارة الخارجية على أنه "منذ إعادة انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا، تشكل هذه الأراضي جزءا لا يتجزأ من روسيا، والتي تمارس، وفقا للقانون الدولي ، سيادتها وحقوقها السيادية وولايتها القضائية في المناطق البحرية المتاخمة لشبه جزيرة القرم".

وأشار البيان إلى أن "الأحداث التي تمارس هناك تتوافق مع القانون الدولي، وتهدف إلى ضمان الأمن القومي وتتناسب مع التهديدات المنبثقة عن المتطرفين ، بما في ذلك وجهات أوكرانية، بحق روسيا".

وبخصوص عمليات التفتيش التي تجريها قوات حرس الحدود التابعة للاتحاد الروسي في بحر آزوف، قالت الخارجية الروسية، إنها مشروعة، وبأن الزيادة في عددها يرجع إلى زيادة الإجراءات الأمنية في مضيق كيرتش بعد أن جرى تشغيل جسر كيرتش، وليس رغبة في الضغط على كييف.

وأضاف البيان بهذا الصدد بأن "عمليات تفتيش السفن التي ينفذها خفر السواحل التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة مياه آزوف ومضيق كيرتش، مبررة ومشروعة. وترجع الزيادة في عددها منذ نيسان/أبريل 2018، إلى الإجراءات الأمنية المتزايدة في مضيق كيرتش، بسبب تشغيل المرحلة الأولى لجسر القرم، وليس رغبة بممارسة ضغوط سياسية أو اقتصادية على أوكرانيا، مثلما تحاول كييف وواشنطن وبروكسل، تقدي ذلك".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن "أعمال حرس الحدود الروسية ليست تمييزية"، مشيرة إلى أن 48 بالمئة من السفن (أي 720 من أصل 1492) تم فحصها في نيسان وتشرين الأول ، في منطلقة الموانئ الروسية أو بالقرب منها، وأنه "خلافاً لبيانات أوكرانيا، يجري أيضًا تفتيش السفن التي ترفع العلم الروسي".

وذكر البيان بأن "بحر آزوف هو مياه داخلية لروسيا وأوكرانيا، تتمتع فيه السفن الروسية والأوكرانية فقط بحرية الملاحة. ولم يكن ولن يكون مضيق كيرتش أبدا دوليًا بالمعنى المقصود في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، ولا تنطبق عليه متطلبات قانون المرور العابر أو الممر الحر للسفن الأجنبية".

يذكر أنه في بداية العام الحالي تصاعدت حدة الوضع فيما يتعلق بعمليات الشحن في بحر آزوف. واحتجزت أوكرانيا في آذار، سفينة الصيد الروسية "نورد"، متهمة قبطانها بزيارة شبه جزيرة القرم بصورة غير قانونية "بهدف الإضرار بمصالح الدولة" وفي أغسطس، احتُجزت الناقلة "الميكانيكي بوغودين" في ميناء خيرسون.

ووصفت موسكو الأعمال التي قامت بها كييف بـ "الإرهاب البحري"، وردت من خلال زيادة عمليات التفتيش الحدودية في جزئها الخاص من بحر آزوف، في حين اتهم حرس الحدود الأوكراني السلطات الروسية بـ "السياسة القاسية في احتجاز وتفتيش السفن". وذكر جهاز الأمن الفدرالي في إدارة حدود شبه جزير القرم، أنه كان يجري عمليات تفتيش وفقاً للقانون الدولي للبحار ولم يتلق شكاوى من مالكي السفن. واعترفت وزارة الخارجية الأوكرانية بأن حرس الحدود الروس لم ينتهكوا البروتوكولات أثناء التفتيش. وفي وقت لاحق، أعلنت كييف عزمها على تعزيز وجودها العسكري في بحر آزوف وإنشاء قاعدة بحرية في المنطقة.