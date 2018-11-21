شركة الخدمات الأمريكية Airbnb تقطع صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية!

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أعلنت الشركة الأمريكية الشهيرة Airbnb للخدمات السياحية عن تعليق عملها في نطاق المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وستغلق الشركة كافة عروض "تأجير الشقق والعقارات السياحية" في تلك المنطقة حسبما جاء على لسان الموقع الرسمي للشركة.

وكتبت الشركة عبر موقعها الإلكتروني يوم الاثنين، "توصلنا لاستنتاج مفاده ينبغي إزالة الشقق الموجودة في الضفة الغربية - لأنها تقع في لب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.. على الرغم من أن القانون الأمريكي يسمح لمثل شركتنا بالعمل في تلك المناطق".

ولم يتضح بعد موعد إزالة الشقق المعروضة للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية من قوائم بحث التطبيق الشهير.

من جانبه أعلن وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين أن إسرائيل ستعمل على تقويض نشاط "إير بي أند بي" في إسرائيل مهاجما قرار الشركة الذي وصفه بالانهزامي والوضيع.

في المقابل، قال مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعقيبا عليه"شركة لا تملك أي حظر على تأجير شقق في ديكتاتوريات بشتى أنحاء العالم ومواقع لا تمت بصلة لحقوق الإنسان، تنهال على دولة إسرائيل.. هذا ينبع إما من معاداة السامية أو من استسلام للإرهاب، أو من الاثنين معا".

وتابع المجلس "نعرف كيف نتصرف ضد هذا الموقع إن لم يتراجع عن قراره".