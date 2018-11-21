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تعليقات أمريكية قوية على بيان ترامب بشأن قضية خاشقجي

21
NOVEMBER
2018
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لندن- عربي21 -
علقت عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر على بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وارتباط ولي العهد محمد بن سلمان بالقضية.
 
 
 
وقالت في تغريدة لها: "مرة أخرى، يثبت رئيسنا أنه لا يمكنك شراء بوصلة أخلاقية".
 
وأضافت أن "المملكة العربية السعودية تثبت أنه يمكنك، من ناحية أخرى، شراء رئيس".
 
 
 
كما علقت محررة المقالات الدولية في "واشنطن بوست" كارين عطية على البيان وقالت: "بيان ترامب حول السعودية # خاشقجي مليء بالأكاذيب والتجاهل الصارخ للمخابرات الأمريكية".
 
 
وأضافت: "يظهر (بيان ترامب) تجاهلا لا يغتفر لحياة السعوديين الذين يجرؤون على انتقاد النظام. هذا تنازل جديد".
 
 
 
وقال الرئيس الأمريكي، إن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل الكاتب والصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وإن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "قد يكون من الوارد جدا أنه كان لديه علم بهذا الحادث المأساوي".
 
وكان ترامب قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستحدّد خلال أيام موقفها من قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. 
 
وتابع ترامب في بيان صدر عن البيت الأبيض، اطلعت عليه "عربي21"، بأن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكا راسخا للسعودية؛ لضمان مصالح أمريكا وإسرائيل والشركاء الإقليميين، وأن إلغاء أمريكا العقود الدفاعية مع السعودية سيفيد روسيا والصين.
 
وأضاف: "ربما لن نعرف أبدا الحقائق المحيطة بجريمة قتل جمال خاشقجي. وعلى أي حال فإن علاقاتنا هي مع المملكة العربية السعودية".
 
 
 
وقال الصحفي ند برايس: "البيان المكتوب، الصادر باسم الرئيس من البيت الأبيض، يضع تقييم الثقة العالية لوكالة الاستخبارات المركزية على قدم المساواة مع نفي السعوديين. كيف يمكن أن يستمر قادة الاستخبارات في الخدمة بعد هذه الخيانة؟".
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