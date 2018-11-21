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ديك رومي يحصل على عفو رئاسي من ترامب!

21
NOVEMBER
2018
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على عكس ما يقرب من 50 مليون ديك رومي سيحلون على مائدة الأميركيين في عيد الشكر هذا العام، فإن هناك اثنين من الديوك محظوظين لن يتقابلا مع الجزار طيلة حياتهما، بعدما حصلا على عفو من الرئيس دونالد ترامب.
 
وبعدما تسلم الديك "بيز" العفو الرئاسي، سيعيش هو زميله "كاروتس" ما تبقى من حياتهما التي قد تصل إلى 10 أعوام في معرض "جوبليز ريست" التابع لجامعة فيرجينيا للتكنولوجيا.
 
وسيقوم الطلاب والأطباء البيطريون في قسم علم الحيوان والدواجن برعاية الديكين المحظوظين.
 
وسيلحق بيز وكاروتس بالديكين درمستك وويشبون، الذين عفي عنهما السنة الماضية، وأيضا تاتير وتوت الذين تلقيا عفوا من الرئيس السابق باراك أوباما.
 
وفي كلمته بهذه المناسبة، أعلن الرئيس ترامب أن بيز سيتسلم العفو الرئاسي بناء على "تصويت حر" أجري على موقع البيت الأبيض، مشيرا إلى أن كاروتس "رفض الإقرار بالهزيمة وطلب إعادة فرز الأصوات."
 
وأضاف ترامب:" تم تحديد الفائز في هذا التصويت عبر انتخابات نزيهة ومفتوحة على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض. لسوء الحظ رفض كاروتس التنازل وطلب إعادة الفرز، ونحن نقاتل مع كاروتس".
 
وتشير مزحة ترامب على ما يبدو إلى انتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات حكام الولايات المتحدة المثيرة للجدل في فلوريدا، حيث رفض المرشحان الديمقراطيان بيل نيلسون وأندرو غيلوم التسليم بالهزيمة، لكنهما أقرا بها بعد إعادة فرز الأصوات.
 
 
 
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