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بالصورة - كيف أخفى زعيم المخدرات المكسيكي الشهير 1.2 مليون دولار بسيارته؟

21
NOVEMBER
2018
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عثرت السلطات الأميركية في سيارة الشقيق الأصغر لزعيم المخدرات المكسيكي الشهير خواكين غوسمان، المعروف باسم "إل تشابو"، على مبلغ 1.2 مليون دولار محشوة داخل مقاعدها.
 
وحسبما قال أحد الشهود في محكمة بروكلين، يوم الثلاثاء، فإن شقيق "إل تشابو" كان يحاول تهريب أموال المخدرات من الولايات المتحدة إلى المكسيك عبر سيارة "فورد برونكو".
 
وعرض المحلفون صورا لسيارات الدفع الرباعي السوداء، وأكوام من الدولارات في مقاعد وأبواب سيارة أرتورو غوزمان الذي سبق القبض عليه منذ أعوام في الولايات المتحدة عندما كان يحاول المغادرة عبر أريزونا.
 
وأظهرت الصور طريقة "مبتكرة" استخدمها شقيق تاجر المخدرات الشهير، لملء السيارة بدستة من الأوراق النقدية، داخل حشوة الأبواب، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".
 
وقال ضابط الحدود الأميركية وقتها، مايكل هامفريز، إنه لاحظ خروج غوزمان من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بعد نصف ساعة فقط من دخوله، وبسيارة مختلفة.
 
الأمر الذي دفع الضابط لاستجواب غوزمان وتفتيش السيارة، ليكتشف مبلغا يصل لـ1.2 مليون دولار.
 
وانتشرت صور للواقعة القديمة، رافقت شهادة لأحد الأشخاص الذين حضروا الحادثة ويشهدون في محاكمة "إل تشابو" التي بدأت في أميركا.
 
وأظهرت الصور الأوراق النقدية داخل جسم السيارة، وصورة للضابط هامفريز حاملا أكياسا من الأوراق النقدية التي تم مصادرتها على الحدود.
 
ويذكر أن شقيق "إل تشابو"، الذي ترأس أكبر عصابة لتجارة المخدرات في المكسيك لفترة من الفترات، قد قتل في سجن مكسيكي عام 2008.
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