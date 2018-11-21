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فيديو يظهر لحظة إلقاء القبض على كارلوس غصن

21
NOVEMBER
2018
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نشرت وسائل إعلام فرنسية ويابانية فيديو يظهر عناصر من الشرطة وهم يلقون القبض على رئيس مجلس إدارة كل من نيسان ورينو، كارلوس غصن، بشبهة التهرّب الضريبي.
 
ويظهر في الفيديو، الذي نشرته صحيفة "لو باريسيان" على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، طائرة غصن الخاصة وهي تحط في مطار هانيدا قرب طوكيو، حيث كان في الانتظار قوة من الشرطة.
 
وصعد رجال الشرطة إلى الطائرة ليقتادوا غصن الذي كان يوما يعتبر بطل إنقاذ شركة نيسان لصناعة السيارات من الإفلاس، قبل أن يتحول إلى متهم بالفساد والتهرب الضريبي.
  
وكات وسائل إعلام يابانية قالت، الاثنين، إن غصن خضع للاستجواب من جانب ممثلي الادعاء في طوكيو، وسيتم توقيفه للاشتباه في تقليله من بيانات راتبه.
 
وذكرت صحيفة أساهي على موقعها الإلكتروني أن ممثلي الادعاء بدأوا تفتيش مكاتب مقرات نيسان ومواقع أخرى.
 
وكشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" ووكالة كيودو للأنباء أيضا أن غصن، الذي يجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لرينو الفرنسية، سيتم توقيفه.
  
وبدأ غصن، البرازيلي المولد المنحدر من أصول لبنانية والذي يحمل الجنسية الفرنسية، مشواره المهني في ميشلان بفرنسا، ثم انتقل إلى رينو.
 
وانضم غصن إلى نيسان في 1999 بعد أن اشترت رينو حصة مسيطرة في الشركة التي أصبح رئيسها التنفيذي في عام 2001.
 
 
 
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