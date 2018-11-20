ترامب: بن سلمان كان لديه علم بمقتل خاشقجي

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل "شريكا راسخا" للسعودية حتى على الرغم من أنه "قد يكون من الوارد جدا" أن ولي العهد السعودي كان لديه علم بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

اعترف الرئيس الأمريكي، انه من المحتمل جدا أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كان على علم بمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في إسطنبول بتركيا الشهر الماضي.

وأشار ترامب إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل خاشقجي، و"قد يكون من الوارد جدا" أن ولي العهد السعودي "كان لديه علم بهذا الحادث المأساوي"، وفقا لرويترز.

وأضاف: الكونغرس حر في الذهاب باتجاه مختلف بشأن السعودية لكنني سأدرس فقط الأفكار التي تتسق مع الأمن الأمريكي. الولايات المتحدة ستبقي على شراكتها "الراسخة" مع السعودية وإلغاء العقود الدفاعية معها سيفيد روسيا والصين.

المصدر: العالم