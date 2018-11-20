لودريان: سنتخذ قرارا "سريعا جدا" بشأن العقوبات على السعودية حول مقتل خاشقجي

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لإذاعة "أوروبا - 1"، اليوم الاثنين، أن فرنسا لن تتباطأ في اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات ضد السعودية على خلفية اغتيال خاشقجي.

وفي أعقاب قرار ألمانيا فرض عقوبات على 18 مواطنا سعوديا يشتبه بضلوعهم في قتل الصحفي المعارض، قال لودريان في مقابلة مع إذاعة "أوروبا - 1": "نحن نعمل مع ألمانيا في الوقت الحالي. يوجد لدينا تنسيق معهم (الألمان)، وسنتخذ سريعا جدا قرارا بشأن فرض حزمة من العقوبات، وسنذهب إلى أبعد من ذلك، لأن كشف الحقيقة كاملة أمر ضروري".

وجاءت عقوبات برلين في حق 18 سعوديا بعد إعلان الحكومة الألمانية عن توقفها بالكامل عن توريدات الأسلحة إلى السعودية على خلفية اغتيال خاشقجي، الذي قتل داخل مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول، يوم 2 أكتوبر الماضي.

واعترفت الرياض بأنه قتل على يد أعضاء فريق سعودي تم إرساله إلى اسطنبول بمهمة استعادة الصحفي، فيما أعربت دول غربية عن عدم ارتياحها لإيفادات قدمتها السلطات السعودية حول هذه القضية حتى الآن. ودعت دول أخرى، من بينها روسيا، إلى تفادي أي تسييس لملف مقتل خاشقجي أو التشكك في قدرة المملكة على إجراء تحقيق نزيه في ملابسات الجريمة.