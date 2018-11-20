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اعتقال امرأة تجاوزت الأمن ولحقت طيارتها على المدرج

20
NOVEMBER
2018
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حاولت امرأة "يائسة" اللحاق بطائرتها المغادرة بالركض وعبور الحواجز الأمنية على مدرج الطائرات، في واقعة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي.
 
واستطاع اثنين من موظفي أمن المطار الإمساك بامرأة حاولت يائسة الوصول لطائرتها المغادرة من جزيرة بالي الإندونيسية إلى العاصمة جاكرتا، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل".
 
وظهرت المسافرة وهي تحاول اللحاق بالطائرة بالركض على مدرج الطائرات بطريقة "جنونية"، مما أثار تساؤلات حول "الإهمال الأمني" في المطار.
 
وقال مسؤولون في المطار إن المسافرة تأخرت على موعد إقلاع طائرتها في السابعة صباحا، قبل أن ترفض الالتزام بأوامر البقاء في البوابة المخصصة للمسافرين.
 
وتم إبعاد الامرأة من على مدرج الطائرات بنجاح لتستكمل الطائرة عملية الإقلاع، مما دفع المسافرة لحجز رحلة ثانية في ظهر نفس اليوم.
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