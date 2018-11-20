مصعد ناطحة سحاب أميركية يهوي 84 طابقا بـ 6 أشخاص

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هوى مصعد في إحدى ناطحات السحاب بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة 80 طابقًا، وذلك بعد أن انقطع أحد كابلات الرفع الخاصة به.

وكان في المصعد 6 أشخاص نجوا من الموت بأعجوبة بعد أن هوى بهم ذلك الصندوق الكبير من من الطابق الخامس والتسعين إلى الطابق الحادي عشر.

وكان هؤلاء الأشخاص قد انتهوا من تناول وجبة طعامهم في أحد المطاعم الفارهة في ذلك البرج، قبل أن يتوجهوا إلى المصعد في طريقهم للخروج.

وقال جايمي مونتيمايور، 50 عاما، الذي كان برفقة زوجته في المصعد: "فجأة سمعنا صوتا قويا، وبدأنا نشعر بالسقوط، اعتقدت أننا ميتين لا محالة".

ومما زاد من تعقيد الموقف أن المصعد توقف في "نقطة عمياء" بين الطابقين الثاني عشر والحادي عشر، لذلك لم يكن هناك باب أو منفذ يسمح للأشخاص العالقين بالخروج، وفقا لموقع clicklancashire.

واحتاج رجال الأطفاء إلى وقت طويل حتى تمكنوا من خرق الجدار للوصول إلى المصعد، وإنقاذ الأشخاص الستة الذين كان بينهم امرأة حامل.

وأعلنت السلطات المختصة أن عدم انقطاع الكابلات الأخرى ساهم في إنقاذ حياة أولئك الناس، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق المصعد في البرج للتأكد من أسباب الحادث والعمل على تفاديها في المستقبل.