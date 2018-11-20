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مطلوب موظفين لمهمة سرية في أمازون

20
NOVEMBER
2018
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أطلقت شركة "أمازون" حملة توظيف كبيرة من أجل "مهمة سرية جديدة"، في خطوة تزيد من التكهنات والتخمينات بخصوص خططها لإطلاق منتج ثوري جديد.
 
ووفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن إعلانات الوظائف تظهر أن الشركة تبحث عن خبراء في الهندسة الميكانيكية والروبوتات، بالإضافة إلى مطوري البرمجيات.
 
وتابعت أن الموظفين سيعملون على "منتج جديد ومحبوب وأساسي للمستهلكين".
 
وقالت الصحيفة، إن إدارة الشركة تحاول إبقاء المشروع سريا، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات لم يتم إخبارهم إلى حدود الساعة بنوعية الوظيفة الذي سيشتغلون بها. 
 
وذكرت "أمازون" على موقعها أنها تقدم أكثر من 100 فرصة عمل في كل من سياتل وكاليفورنيا، مما يشير إلى أنها تعمل على توسيع فضاء عملها.
 
وانتشرت، في وقت سابق من هذا العام، تقارير تفيد بأن مجموعة من موظفي أمازون كانوا يعملون على تطوير روبوت منزلي، وهو ما جعل كثيرين يربطون ذلك بفتح باب التوظيف لدى الشركة التي قامت بذات الشيء قبل سنوات لضم فريق لتطوير المساعد الصوتي "أليكسا".
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