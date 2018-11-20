"مذبحة" في مستشفى أميركي بعد خلاف بمواقف السيارات

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قتل 4 أشخاص هم شرطي وامرأتان ومسلّح في إطلاق نار وقع الاثنين قرب مستشفى في شيكاغو، في حادث يرجّح أنّه ناجم عن خلاف شخصي، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة.

وقال المتحدّث باسم شرطة شيكاغو أنطوني غوغليلمي في تغريدة على تويتر "لقد قتل هذا المساء ثلاثة أشخاص أبرياء، ومطلق النار الجبان الذي لا يستحقّ أن يُسمّى".

بدوره قال قائد شرطة شيكاغو إيدي جونسون خلال مؤتمر صحافي "لدينا أربعة قتلى هم شرطي وامرأتان موظفتان في المستشفى والمجرم".+

وبحسب السلطات فإنّه عصر الإثنين، دارت مشادّة كلامية بين أشخاص يعرفون بعضهم البعض في موقف للسيارات تابع لمستشفى "ميرسي" الجامعي، أطلق خلالها رجل النار على صديقته وهي موظّفة في المستشفى فأرداها قتيلة.

وبوصول الشرطة إلى المكان، لجأ القاتل إلى داخل المستشفى حيث تبادل إطلاق النار مع الشرطة مما أسفر عن مقتل موظّفة ثانية في المستشفى وشرطي.

وتبيّن في النهاية أنّ القاتل لقي مصرعه أثناء تبادل إطلاق النار، لكن لم يتّضح للشرطة في الحال ما إذا كان قد انتحر أو قتل برصاص أحد عناصرها.

وكان المتحدّث باسم شرطة شيكاغو، ثالث كبرى المدن الأميركية، قال في تغريدة على تويتر إثر الحادث "حصل إطلاق نار (...) في محيط مستشفى ميرسي. تجنّبوا هذه المنطقة".