إطلاق نار في شيكاغو ومقتل ثلاثة أشخاص بينهم الجاني

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أعلنت شرطة مدينة شيكاغو الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخصين أحدهما الجاني، أثناء إطلاق النار في مستشفى بالمدينة.



وكانت قد أفادت وسائل إعلام أميركية بمقتل شرطي أميركي وسقوط العديد من الضحايا في حادثة إطلاق نار في مستشفى ميرسي في شيكاغو.

وقال المتحدث باسم الشرطة أنتوني غوغليمي في تغريدة “هناك تقارير عن عدد من الضحايا ” في الهجوم.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن مسؤولي الإطفاء قاموا بإرسال فرق من بينها 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وحذرت السلطات السكان المحليين بالابتعاد عن منطقة الحادثة.

ولاحقاً نقلت قناة "اي بي سي 7" التلفزيونية بالإشارة لشرطة المدينة، أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك شخصان أحدهما شرطي في حالة حرجة من جراء الحادث.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد تم إطلاق النار خارج المبنى وداخله.