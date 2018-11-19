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ترامب: حمقى... كان يجب أن نمسك بأسامة بن لادن قبل وقت طويل!

19
NOVEMBER
2018
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 انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإدارات الأميركية السابقة، لدفعها مليارات الدولارات للحكومة الباكستانية، رغم اختباء مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في باكستان، دون أن تبلغ الأخيرة واشنطن بمكانه، مؤكدا أن بلاده ستوقف تقديم الأموال للدول التي لا تخدم مصالحها.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الاثنين "بالطبع كان يجب أن نمسك بأسامة بن لادن قبل وقت طويل من الوقت الذي أمسكناه فيه، لقد أشرت له في كتابي، الرئيس كلينتون فوت فرصته في ذلك".

وأضاف ترامب "نحن دفعنا مليارات الدولارات لباكستان رغم انهم لم يقولوا لنا أبدا أنه [بن لادن] كان يعيش هناك. حمقى".

وتابع الرئيس الأميركي "لن ندفع لباكستان المليارات بعد الآن، لأنهم يأخذون أموالنا ولا يفعلون لنا شيء، وبن لادن مثال بارز على ذلك"، مواصلا "كذلك أفغانستان، فهما دولتين من دول عديدة التي تأخذ من الولايات المتحدة ولا تعطي أي شيء في المقابل، سنضع حدا لهذا".

يذكر أنه سبق وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية في كانون الثاني من العام الجاري تعليق تقديم المساعدات المالية لإسلام أباد في مجال الأمن، وذلك، لعدم قيام الجانب الباكستاني ببذل جهود كافية في مجال مكافحة العناصر المسلحة. وقال الرئيس دونالد ترامب علنا بأن باكستان لم تقدم أي مساعدة لبلاده في مكافحة هذا التهديد. بل وأكثر من ذلك فهي تخفي الإرهابيين القادمين من أفغانستان علي أراضيها.

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