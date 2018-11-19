ترامب يهاجم قائد عملية اغتيال أسامة بن لادن.. لماذا؟

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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأدميرال ويليام ماكريفن، قائد العمليات الخاصة السابق، ومسؤول فرقة "سيلز" البحرية التي اغتالت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إن ماكريفن من أتباع هيلاري كلينتون وباراك أوباما، وكان بإمكانه القضاء على أسامة بن لادن قبل ذلك بكثير.

وأوضح ترامب أن الجميع كان يعرف أن ابن لادن يقيم في باكستان، في إشارة إلى تهاون ماكريفن في اغتياله.

وكان ماكريفن استقال من منصبه كمسؤول عن لجنة استشارية في البنتاغون في أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب توجيهه انتقادات علنية لترامب.

وكان ماكريفن ندد بشدة بقرار ترامب سحب ترخيص أسرار الدفاع من المدير السابق لوكالة

الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" جون برينان وطالب بسحبه منه أيضا.