living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ألمانيا تفرض عقوبات على 18 سعوديا لدورهم في قضية مقتل خاشقجي

19
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن فرض برلين عقوبات على 18 سعوديا، كان لهم دور في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
 
وأوضح الوزير، في تصريح أدلى به اليوم على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن العقوبات تقضي بفرض حظر على دخول هؤلاء منطقة "شنغن"، مضيفا أن هذه الخطوة العقابية اتخذت بعد إجراء مشاورات مع بريطانيا وفرنسا.
 
وتضم منطقة شنغن 26 دولة، بما فيها معظم دول الاتحاد الأوروبي وكذلك النرويج وسويسرا.
 
وجدد ماس مطالب بلاده بملاحقة جميع المسؤولين عن مقتل الصحفي، قائلا إن التساؤلات بشأن قضية خاشقجي لا تزال أكثر من الإجابات.
 
ورفضت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الكشف عن أسماء السعوديين الذين طالتهم العقوبات، وذلك بموجب القانون الألماني.
 
وسبق أن اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات عقابية بحق 17 مسؤولا سعوديا لدورهم في القضية المدوية ذاتها.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout