ألمانيا تفرض عقوبات على 18 سعوديا لدورهم في قضية مقتل خاشقجي

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أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن فرض برلين عقوبات على 18 سعوديا، كان لهم دور في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأوضح الوزير، في تصريح أدلى به اليوم على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن العقوبات تقضي بفرض حظر على دخول هؤلاء منطقة "شنغن"، مضيفا أن هذه الخطوة العقابية اتخذت بعد إجراء مشاورات مع بريطانيا وفرنسا.

وتضم منطقة شنغن 26 دولة، بما فيها معظم دول الاتحاد الأوروبي وكذلك النرويج وسويسرا.

وجدد ماس مطالب بلاده بملاحقة جميع المسؤولين عن مقتل الصحفي، قائلا إن التساؤلات بشأن قضية خاشقجي لا تزال أكثر من الإجابات.

ورفضت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الكشف عن أسماء السعوديين الذين طالتهم العقوبات، وذلك بموجب القانون الألماني.

وسبق أن اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات عقابية بحق 17 مسؤولا سعوديا لدورهم في القضية المدوية ذاتها.