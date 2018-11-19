living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موقع أخبار أمريكي على لسان ترامب: لن أثير ضجة حول مقتل خاشقجي

19
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نقل موقع "Axios" عن مصادر في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب كشف في حوار مع مساعديه أمس عن اعتقاده بأنه من العبث المبالغة في أهمية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي للمجتمع الدولي.
 
ووفق الموقع الإخباري الأمريكي فإن مصادره زعمت أن ترامب لا ينوي أن "يثير ضجة" حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.
 
ونقلت تلك المصادر عن الرئيس الأمريكي أيضا أنه وصف في محادثاته الخاصة عملية القتل بأنها "سيئة جدا"، لكنه سارع إلى القول إن دولا أخرى تتعامل معها الولايات المتحدة، بما في ذلك الصين، "اقترفت أشياء كثيرة سيئة".
 
واعتبر ترامب أنه من العبث حين يبالغ الكثيرون في أهمية مقتل شخص واحد للمجتمع الدولي، وساق أمثلة عن الأساليب العنيفة في الدول الأخرى.
 
علاوة على ذلك، نُسب للرئيس الأمريكي أنه تساءل أمام مساعديه قائلا: "لماذا يجب على الولايات المتحدة اتخاذ موقف بشأن قضية خاشقجي، إذ أن الصحفي لم يكن مواطنا أمريكيا، ولم تحدث الجريمة على أراضيها".
 
 وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نقلت في وقت سابق عن مصادر في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن الوكالة خلصت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أعطى أمر تصفية خاشقجي، في حين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للصحفيين أمس الأول إن الولايات المتحدة ستنشر في القريب، وربما يوم الثلاثاء، "تقريرا متكاملا" عن مقتل الصحفي السعودي.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout