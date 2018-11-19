موقع أخبار أمريكي على لسان ترامب: لن أثير ضجة حول مقتل خاشقجي

A + A -

نقل موقع "Axios" عن مصادر في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب كشف في حوار مع مساعديه أمس عن اعتقاده بأنه من العبث المبالغة في أهمية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي للمجتمع الدولي.

ووفق الموقع الإخباري الأمريكي فإن مصادره زعمت أن ترامب لا ينوي أن "يثير ضجة" حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

ونقلت تلك المصادر عن الرئيس الأمريكي أيضا أنه وصف في محادثاته الخاصة عملية القتل بأنها "سيئة جدا"، لكنه سارع إلى القول إن دولا أخرى تتعامل معها الولايات المتحدة، بما في ذلك الصين، "اقترفت أشياء كثيرة سيئة".

واعتبر ترامب أنه من العبث حين يبالغ الكثيرون في أهمية مقتل شخص واحد للمجتمع الدولي، وساق أمثلة عن الأساليب العنيفة في الدول الأخرى.

علاوة على ذلك، نُسب للرئيس الأمريكي أنه تساءل أمام مساعديه قائلا: "لماذا يجب على الولايات المتحدة اتخاذ موقف بشأن قضية خاشقجي، إذ أن الصحفي لم يكن مواطنا أمريكيا، ولم تحدث الجريمة على أراضيها".

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نقلت في وقت سابق عن مصادر في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن الوكالة خلصت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أعطى أمر تصفية خاشقجي، في حين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للصحفيين أمس الأول إن الولايات المتحدة ستنشر في القريب، وربما يوم الثلاثاء، "تقريرا متكاملا" عن مقتل الصحفي السعودي.