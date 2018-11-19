شاهد سقوط امرأة ورضيعها من حافلة بسبب رعونة السائق!

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا فيديو يصور سقوط سيدة وبيدها طفلها الرضيع من حافلة للنقل العام، لم يعر سائقها اهتماما للركاب الذين كانوا بصدد النزول من الحافلة.

وصدر بيان بالحادثة من قبل الإدارة الإقليمية لمكتب التحقيق الفيدرالي الروسي يحدد الحادثة التي وقعت في مدينة أومسك.

وتظهر مشاهد الفيديو الذي صورته كاميرات مراقبة في شارع المدينة، المرأة وهي تنزل من الحافلة وتحمل طفلها بين يديها، ولم ينتظر السائق نزولها وتحرك بالحافلة قدما لتقع أرضا هي وطفلها، ورفضت المرأة نقلها إلى المستشفى وقالت إنها وطفلها بخير وليسا بحاجة لرعاية طبية.

وبدأ المحققون عملهم في الكشف عن ملابسات الحادث، الذي قد يؤدي إلى رفع دعوى جنائية ضد الشركة الناقلة وسائق الحافلة.