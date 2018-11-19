بوتين ينفي لبنس صلة روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

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قالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء الاثنين أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن موسكو "ليس لها صلة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية في 2016".

وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن بوتين وبنس أجريا محادثات في سنغافورة الأسبوع الماضي بشأن القضايا الرئيسية التي يمكن أن تناقش خلال الاجتماع المقبل بين بوتين ونظيره الأمريكي، المتوقع عقده خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في أواخر تشرين الثاني نوفمبر.

ونقلت انترفاكس عن المتحدث الروسي قوله إن بنس أثار قضية التدخل الخارجي في الانتخابات الأمريكية ولكن بوتين أبلغه أن" الدولة الروسية لم يكن لها صلة، ولا يمكن أن يكون لها أي صلة بالتدخل في أي عملية انتخابية".