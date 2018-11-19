سبعة أيام لحسم مستقبل بريطانيا

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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي،الأحد، إن الأيام السبعة المقبلة في عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل بريطانيا.

وأضافت ماي لمحطة سكاي نيوز "الأيام السبعة المقبلة تلك ستكون حاسمة.. إنها تتعلق بمستقبل هذا البلد".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية إنّها ستعود إلى بروكسل هذا الأسبوع لتحديد العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتّحاد الأوروبي بعد بريكست، مؤكّدة أنّ الإطاحة بها لن يساعد في المفاوضات بين الطرفين.

وبعد أسبوع حافل شهد الاتّفاق على مشروع اتفاق بريكست بين لندن والاتحاد الأوروبي وانتقاد البرلمان البريطاني للمشروع، قالت ماي إنّه لن يتم التوقيع على مشروع القرار إلا إذا كان اتفاق العلاقة المستقبلية مُرضياً.